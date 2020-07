Jejum de Guerrero no Gre-Nal não é o seu pior em clássicos

Paolo Guerrero mais uma vez passou em branco em um Gre-Nal, desta vez o de número 425. Na última quarta-feira (23), na retomada do Campeonato Gaúcho após a paralização motivada pela Covid-19, o atacante peruano não representou perigo aos gremistas e teve suas ações praticamente anuladas pelos zagueiros Geromel e Kannemann. Para piorar, o Inter foi derrotado por 1 a 0 – graças ao gol de falta marcado por Jean Pyerre, mas cujo desvio em Moisés teve importância fundamental para tirar as chances de defesa de Marcelo Lomba.

Desde que chegou ao Inter, em 2019, Guerrero ainda não saboreou o gosto de uma vitória sobre o arquirrival. Foram seis partidas, três empates e o mesmo número de derrotas. Os resultados são os piores do peruano em clássicos desde sua chegada ao Brasil – entre 2012 e 2015 defendeu o Corinthians, antes de vestir a camisa do Flamengo entre 2015 e 2018 – e motivam ironias de gremistas e cobranças de colorados. Entretanto, sob o ponto de vista individual, o desempenho de Paolo no Gre-Nal não é o seu pior em clássicos brasileiros.

Nos tempos de Flamengo, Guerrero não conseguiu fazer nenhum gol contra o Vasco em nove partidas. As cobranças que recebeu naquele período chegam a lembrar as de hoje, com a diferença que o Rubro-Negro (já com um elenco certamente superior ao do Cruz-maltino) conseguiu vencer o rival duas vezes.

Guerrero no Corinthians

Contra o São Paulo: 3G, 10J

Contra o Palmeiras: 1G, 4J

Contra o Santos: 1G, 10J

Guerrero no Flamengo

Contra o Botafogo: 4G, 9J

Contra o Fluminense: 4G, 8J

Contra o Vasco: 0G, 9J

Outro fator que aliviou as críticas recebidas no Rio de Janeiro, em comparação ao seu desempenho pelo Inter contra o Grêmio, foram os gols de Guerrero sobre Botafogo e Fluminense: o peruano marcou quatro vezes contra cada um destes adversários. A pedra na chuteira foi mesmo o confronto contra o Vasco.

Apesar das críticas pelo desempenho em Gre-Nais, Guerrero já viveu situação pior contra outro grande adversário. Até igualar a marca negativa contra os cruz-maltinos, o camisa 9 terá outras três oportunidades de estufar as redes gremistas.