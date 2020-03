Güiza se prepara para quarentena... com muita cerveja!

A crise do coronavírus paralisou as competições na Espanha e na maior parte do mundo, mas Güiza, também confinado em casa, não perde o senso de humor. Isso foi demonstrado mais uma vez nas redes sociais.

O homem de Cádiz publicou uma foto em sua conta do Instagram, na qual ele pode ser visto carregando o carrinho de compras, mas apenas com dois produtos: três caixas de latas de cerveja e um pouco de refrigerante.

Um post que logo se tornou viral. "Cervejinha gelada para passar a quarentena", acrescentou o atacante do Atlético Sanluqueño em sua publicação.