Gündogan compara Raúl Jiménez... com Lewandowski!

O papel de Raúl Jiménez no Wolves recebeu muitos elogios, como o de Gündogan, jogador que O enfrentou na Premier League.

"Ele tem tudo o que um atacante de classe mundial precisa. Mobilidade, força física, talento com a bola nos pés...", disse Gündogan sobre o jogador mexicano dos Wolves.

As boas palavras do 'citizen' na 'ESPN' não pararam por aí. "Posso imaginá-lo jogando conosco, para ser honesto. Às vezes é tão difícil prever algo que, por posição, um jogador pode ter toda a qualidade e tudo o que é necessário para jogar em um time 'Top6'".

Mas as melhores palavras de Gündogan vieram com sua comparação de Raúl Jiménez. "Talvez ele ainda não esteja nesse nível, mas às vezes ele me lembra Lewandowski porque joguei com ele e, em termos de estilo, acho que há muito potencial", disse ele.

O internacional alemão também se rendeu precisamente a Lewandowski: "Tecnicamente ele é incrível e agora está em uma fase incrível, ele marca gols de uma maneira espetacular. Acho que ele é o melhor atacante do momento e o mais completo".