O jogo entre Brighton e Manchester United foi uma verdadeira loucura. O time local tentou reagir de todas as formas possíveis e conseguiu empatar aos 95 minutos, mas Bruno Fernandes fez o gol da vitória após o VAR cancelar o fim da partida por um pênalti flagrado no último lance.

Solskjaer, técnico do United, falou sobre o lance no vídeo acima. Confira as palavras do mister.