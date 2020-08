Gustagol chega a seis gols em seis jogos na Coreia do Sul

Gustagol foi o heroi da vitória do Jeonbuk sobre o Sangju Sangmu neste domingo. Aos 88 minutos, o brasileiro garantiu os três pontos e chegou ao seu sexto gol em seis jogos pelo time da Coreia do Sul.

Ex de times como Internacional, Corinthians, Bahia e Fortaleza, o atacante é destaque do time que ocupa a segunda posição da K League após 17 jogos, a um ponto do Ulsan Hyundai. Confira o vídeo com o gol do brasileiro e os melhores moentos do jogo.