VÍDEO: jogo com Vasco será "final" para o Goiás na luta contra a lanterna

Goiás e Vasco se enfrentam neste domingo em um momento desesperador para o time da casa, que tem onze pontos conquistados em 16 partidas. Apesar de ter dois jogos atrasados, vê o 19º colocado a cinco pontos de distância.

Novo reforço do Esmeraldino para a temporada, Gustavo Blanco comenta como foi a preparação da equipe para o duelo contra o Vasco e vê a partida como jogo de extrema importância para motivar a equipe a sair de situação incômoda no Campeonato Brasileiro de 2020. Confira a entrevista no vídeo acima.