Gustavo Gómez quer ser o novo Arce

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez disse que, caso conquiste a Libertadores no sábado como palmeirense na final contra o Santos, será um orgulho repetir o que fez um dos grandes ídolos de seu país, o lateral Francisco Arce.

Arce, que também foi ídolo no Palmeiras, conquistou a Libertadores com o time paulista em 1999, a única que o Verdão conquistou em sua história.

"Para mim já é um orgulho disputar a final. Estar na final de uma Libertadores é o sonho de todo jogador. Nem todos os jogadores chegam à final. Quando cheguei ao Palmeiras, esse era o meu maior sonho" , disse o paraguaio em entrevista coletiva que deu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o palco da final da Libertadores nesse sábado. (confira as prováveis escalações aqui)

“Obviamente, tentarei sempre dar o meu melhor para deixar o meu país no alto. E por isso será um orgulho deixar bem o Paraguai na final da Libertadores e repetir o que Arce fez”, acrescentou. Gomez admitiu que, apesar da preparação, toda a equipe está muito ansiosa com a final.

“Estamos preparados, mas a ansiedade está sempre presente. E embora estejamos muito ansiosos, também queremos aproveitar este momento, poucos jogadores chegam a uma final na Libertadores. Tentamos aproveitar cada momento apesar da ansiedade”, disse.

Porém, afirmou que a equipe está pronta para a final, que está treinando no Rio de Janeiro há alguns dias e que possui jogadores com muita experiência para buscar o título.

Ele garantiu que uma das preocupações da defesa do Palmeiras é o atacante Marinho, que se tornou a figura do Santos e é candidato a melhor jogador da Libertadores, e disse que a defesa está preparada para detê-lo na final.

“Marinho passa por uma grande fase e se mantém em alto nível. Mas estamos preparados. Temos Matías (Viñas, lateral uruguaio), que é jogador da Seleção e em quem confiamos. Estamos trabalhando para tentar controlá-lo e fazer um ótimo jogo”, disse.

Gómez descartou que o Palmeiras volte a sofrer como aconteceu na partida de volta da semifinal da Libertadores, odne perdue para o River Plate jogando em casa, em São Paulo.

“O River merece devido mérito. É um dos melhores times da América e do mundo hoje. Chegou a várias finais da Libertadores nos últimos anos. Tem um grande treinador há vários anos. Sabíamos que seria difícil”, afirmou.

Confira outras notícias sobre a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras

- Libertadores: prováveis escalações de Palmeiras e Santos

- Neymar manda mensagem de apoio ao Santos na Libertadores

- Quanto vai ganhar o campeão da Libertadores?

- Bastidores da viagem do Santos ao Rio para final da Libertadores

- O XI dos talentos de Palmeiras e Santos que jogam na Europa

- A enciclopédia da Libertadores: história por países, por equipes...

- Balbuena quer Gustavo Gómez campeão da Libertadores

- Palmeiras treina no Rio para decisão da Libertadores

- Cores do Maracanã para final da Libertadores será decidida pelos torcedores

- Para quem Neymar vai torcer na final da Libertadores?

- Os jovens que serão observados pelo Real Madrid na final da Libertadores

- 4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

- O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

- Bolsonaro vai entregar a taça da Libertadores?

- Quem será o melhor jogador da Libertadores?

- Santos faz o primeiro treino no Rio para final da Libertadores

- O caminho do Palmeiras até a final da Libertadores

- Santos viveu dias de apreensão com testes de Covid-19

- Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores:

- 'Top 5 'clubes brasileiros finalistas da Libertadores

- Santos na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

- Santos fecha pareceria com "Fortnite" para final da Libertadores

- Pelé manda mensagem de apoio ao Santos para final da Libertadores

- Libertadores: dois técnicos e duas histórias em uma final