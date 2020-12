Gustavo Gómez vai desfalcar o Palmeiras após pancada na cabeça?

Gustavo Gómez causou certa preocupação ao Palmeiras em meio às comemorações pela vitória e pela classificação à semifinal da Libertadores. O zagueiro precisou ser substituído após levar uma pancada na cabeça no primeiro tempo do duelo contra o Libertad, ele até tentou seguir em campo, mas não conseguiu.

Depois do choque com Bareiro, do Libertad, aos 36 minutos da primeira etapa, Gómez passou a atuar com uma proteção na cabeça por conta de um corte, enquanto o adversário logo deixou a partida. O protocolo para este tipo de lance, inclusive, pode mudar, e a partir de janeiro, vão começar testes para que uma substituição a mais seja permitida em casos de choque de cabeça.

No segundo tempo, porém, Gustavo Gómez não conseguiu ficar em campo e foi substituído por Emerson Santos, aos 13 minutos, sem condições de permanencer no jogo.

O zagueiro, então, causou preocupações no clube e aos torcedores. E, já nesta quarta-feira (16), dia seguinte do jogo, quando os atletas se reapresentaram na Academia de Futebol do Palmeiras, Gustavo Gómez passou por exames para detectar uma possível alteração decorrente da pancada.

Felizmente, os resultados dos exames não indicaram nenhuma lesão ou alteração no jogador de 27 anos. No momento, então, Gustavo está liberado para as atividades com o grupo, mas vai seguir sendo acompanhado de perto e monitorado pelo Departamento Médico do Verdão durante esta semana.

Caso Núcleo de Saúde e Performance detecte alguma alteração ou algum perigo para o zagueiro, ele será novamente afastado das atividades, podendo até ficar de fora do jogo contra o Internacional, no sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro.

Caso Gomez não consiga atuar, as opções para Abel Ferreira na posição são o próprio Emerson Santos, que entrou no lugar do camisa 15 contra o Libertad, além de Benjamín Kuscevic e Renan. Alan Empereur, que também poderia ocupar a vaga, segue no departamento médico se recuperando de um edema na coxa esquerda.

Peça importante do time de Abel Ferreira, Gustavo Gómez esteve presente em 42 das 54 partidas do Palmeiras em 2020, tendo marcado quatro gols - inclusive o de empate, no jogo de ida contra o Libertad nas quartas de final da Libertadores. Além disso, também esteve em campo nos quatro jogos disputados pelo Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.