Gustavo Maia nem estreou pelo time profissional do São Paulo e já chamou a atenção do Barcelona. Conheça a trajetória do ponta-esquerda de 19 anos.

O clube catalão exerceu o direito de compra da joia de Cotia por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 27,5 milhões na cotação atual). Confira no vídeo as atividades iniciais da pré-temporada do novo jogador do gigante do Camp Nou.