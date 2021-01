O Vasco da Gama recebeu o Coritiba nesse sábado em São Januário pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo de desesperados.

Melhor para o 'Coxa', que venceu deixou a lanterna da competição. Ao final da partida, Gustavo Morínigo analisou a vitória - confira as palavras do técnico no vídeo acima.