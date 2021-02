Gustavo Morínigo projeta o trabalho do Coritiba após cair para a Série B

Com gols de Marinho e Marcos Leonardo, o Santos derrotou o Coritiba por 2 a 0 nesse sábado em jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. O resultado decreta o rebaixamento do time de Gustavo Morínigo, que concedeu entrevista após a partida.

“Estamos sentidos e lamentamos a situação de hoje. Mas é hora de juntar forças, estamos em pleno planejamento para sequência. Sei que é um dia triste para todos nós, mas é também um ponto de partida o para que possamos devolver o Coritiba ao local que não deveria ter saído”, afirmou o técnico.

Morínigo projetou o trabalho para a próxima temporada: “Estamos tendo um esforço importante, trabalhando bastante para a montagem, sabendo que o tempo é curto. É claro que é sempre importante termos bastante tempo de trabalho, mas vamos contar com o profissionalismo de todos para que possamos fazer um bom trabalho na sequencia”.

“Estamos tentando dar o melhor a cada partida, estamos dando oportunidade a muitos garotos nossos, observando para formar o novo plantel do Coritiba”, completou.

O rebaixamento do Coxa chegou após somar apenas 28 pontos em 35 partidas disputadas, sendo 19 derrotas, dez empates e duas vitórias; com 29 gols marcados e 49 sofridos.