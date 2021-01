VÍDEO: Gustavo Morínigo projeta estreia como técnico do Coxa no Atletiba

O técnico paraguaio Gustavo Morínigo foi apresentado nessa quinta-feira pela diretoria do Coritiba, que pretende manter um projeto a longo prazo.

Confira no vídeo acima a fala do treinador sobre o próximo compromisso da equipe, o Atle-Tiba, que está marcado para o sábado (09), no Couto Pereira, a partir das 19h (horário de Brasília).

Com 21 pontos, o Coritiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro, soma quatro derrotas seguidas e está a oito pontos da saída da zona do rebaixamento.