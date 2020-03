Quem deve ser o novo técnico do Cruzeiro?

Adilson Batista não é mais o técnico do Cruzeiro. O treinador foi demitido após mais uma derrota da equipe em 2020, desta vez para o CRB, na Copa do Brasil. Foram seis derrotas em 14 jogos desde que assumiu o clube em novembro do ano passado. Adilson não conseguiu evitar o rebiaxamento e o desempenho do clube era muito questionável.

Com isso, começam as especulações de quem será o novo treinador da Raposa, para a sequência da temporada. Guto Ferreira, sem clube, é o nome mais forte no momento para assumir o comando da equipe. O último trabalho do treinador foi no Sport Recife. Ele foi demitido após a queda do clube na Copa do Brasil, no início de fevereiro.

Outro nome que pode pintar no Cruzeiro é Enderson Moreira. O treinador, porém, está empregado no Ceará, que disputa a Série A do Brasileirão. Enderson já teve passagens pelo futebol de Belo Horizonte, quando treinou o América-MG entre 2016 e 2018.

Quem assumir será o quarto treinador do clube em menos de um ano. Desde a saída de Mano, em agosto, Rogério Ceni, Abel Braga e Adilson Batista comandaram o Cruzeiro.