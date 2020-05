Há Mainz que vem para o bem... do RB Leipzig!

Chegando para o jogo com uma campanha que vinha derrapando, o RB Leipzig estava enfileirando três empates consecutivos e precisava logo de uma vitória para mostrar toda sua força.

No último jogo entre os dois, no dia 02/11/2019, o Mainz 05 sofria um massacrante 8 a 0 que ficou na mente do torcedor. O jogo de hoje pareceu se desenhar para que um dejá-vù acontecesse, e por pouco não acabou acontecendo.

Já aos dois minutos, Halstenberg cruzava uma bola venenosa no 2º pau e quase aparece alguém do Leipzig aparece para inaugurar o placar.

Apesar disso, as duas equipes começaram com um ritmo alto, com ataques dos dois lados. Um Leipzig querendo subir na tabela e um Mainz 05 querendo escapar da zona do rebaixamento.

Mas logo aos 10 minutos, o time da Red Bull abria o placar com categoria. Timo Werner recebeu um cruzamento rasteiro de Laimer e só precisou desviar pro fundo do gol no cantinho. Sem chances para Müller.

Com o clima se intensificando com três cartões amarelos sendo distribuídos, o segundo gol saiu apenas 10 minutos depois. Em cobrança rápida de falta, a bola foi cruzada por Sabitzer na área e Poulsen subiu mais que todos para cabecear para o fundo do gol.

Já superávamos os 30 minutos de jogo e o time casa ainda não tinha chutado a gol. E ainda o Leipzig se deu ao luxo e perder um gol feito em lance onde Poulsen recebeu uma enfiada de bola de St. Juste, mas acabou chutando por cima do gol.

Como redenção pelo erro, o time visitante fez seu terceiro gol após um bate-rebate na área, onde Sabitzer recebeu uma bola recuada e chutou com categoria no ângulo. Já não havia mais forças para o Mainz tentar se recuperar. E tudo isso apenas no 1º tempo.

Na segunda metade do jogo, a primeira chance do Leipzig acabou no fundo da rede. O craque alemão deixava seu segundo gol do jogo. Aos 46 minutos, Kampl deixou Timo Werner na cara do gol na pequena área e o craque novamente só precisou empurrar pro fundo do gol. Mais um belo trabalho em equipe do time liderado por Nagelsmann.

O Mainz ainda tentava esboçar alguma reação com as chegadas de Malong, Boetius e Awoniyi para tentar fazer um gol de honra.

Mas nada foi capaz de evitar o hat-trick de Timo Werner. Recebendo a bola na frente e ficando sozinho com o goleiro, o jogador tocou na saída do goleiro e garantiu seu terceiro gol da partida.

Com o resultado, temos um Mainz 05 com a defesa mais vazada do campeonato (60 gols sofridos em 27 jogos) e um RB Leipzig que aparece em terceiro lugar na tabela, atrás apenas do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund.