"Há muita concorrência, mas claro que estou pronto para ser titular"

Pjanic, na prévia do jogo entre Juventus e Barça, falou sobre o jogo que sua equipe vai enfrentar na Liga dos Campeões: “Estou muito feliz, empolgado por estar aqui. Passei quatro anos muito bons, boas memórias e estou muito feliz por ver as pessoas que trabalharam para mim aqui. Verei o staff e a equipe na quarta-feira, mas estou aqui para me preparar para o jogo”.

“Assim como nós, a Juve quer garantir a liderança do grupo. É um jogo difícil, temos de estar preparados”, acrescentou o meia.

Questionado sobre sua possível titularidade, Pjanic refletiu profundamente sobre seu papel na equipe: "Espero jogar. Até agora estou me aclimatando. Cheguei um pouco mais tarde por causa do problema do COVID-19, mas estou bem, à disposição do treinador. Quero ajudar a equipe na Champions League e na Laliga”.

“Posso acrescentar muitas coisas. Mas só me preocupo que a equipe esteja bem e, nas duas competições, façamos partidas boas. Na LaLiga as coisas não são como queremos, perdemos pontos, mas este time com a qualidade que tem pode fazer muitas coisas", acrescentou sobre o momento do Barça.