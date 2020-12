"Há muitas áreas onde Mbappé sofre e não progrediu nada"

Com Neymar voltando a se lesionar, todos os holofotes do Paris Saint-Germain apontam para um Kylian Mbappé que, apesar dos seus números e recordes, levanta algumas dúvidas e preocupações no clube parisiense.

O futuro do jogador, em cuja renovação a entidade vem trabalhando há meses, deixa os dirigentes da equipe francesa em estado de alerta e os rumores sobre sua figura podem estar afetando o jogador ainda em crescimento.

É nisso que acredita Jerôme Rothen, ex-Monaco e PSG, os dois clubes em que Mbappé jogou. Aquele que foi internacional pela França estava preocupado com o camisa 7, tanto mental quanto esportivamente. Nesse último aspecto, passou a questionar a qualidade individual do atacante em relação ao seu companheiro de equipe Neymar.

“Há preocupação com o seu estado mental. A atitude de Mbappé em campo é a de um jogador que tem menos confiança em si mesmo e que percebe as dificuldades que encontra ao subir de nível”, começou no 'RMC Sport' .

“Somos todos muito exigentes com ele porque é jovem e pode progredir, mas não vemos muita evolução no seu jogo. São muitos os pontos em que podemos ver que ele tem problemas e sofre”, explicou.

Nesse sentido, Rothen focou em sua capacidade de construir. “Quando Neymar não está no time, ele quer ser o Neymar. E mesmo quando o brasileiro está, Kylian quer ser como ele, mas... ”, refletiu ao comparar as duas estrelas.

Por fim, o ex-jogador falou sobre o futuro do Mbappé. “Podemos ser céticos sobre suas atitudes e comportamentos. Pode ser que não digam nada, mas acho que todos temos a impressão de que seu futuro não passa pelo PSG”, disse um Rothen que já alertou em 2019, por exemplo, da chegada de Griezmann no Barça.