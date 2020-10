Há um ano, Koeman avisava De Jong: "Você não está de férias em Barcelona"

O holandês Frenkie de Jong reconheceu que seu atual treinador, Ronald Koeman, o recomendou na época, quando foi contratado pelo Barcelona, ​​que não fosse muito a restaurantes e tomasse cuidado porque a boa vida da cidade de Barcelona poderia dar a sensação de estar sempre de férias.

“Falei com ele (ao telefone há mais de um ano) e ele foi muito positivo sobre o Barcelona como clube e também sobre Barcelona como cidade. Então, o que ele me disse foi quase totalmente positivo. Ele me explicou que eu tinha que ter cuidado, que não deveria ir muito a restaurantes nem comer muito porque a vida em Barcelona é muito boa e às vezes dá a sensação de estar de férias o ano todo. Ele só me disse: 'Cuidado com isso e, de resto, é tudo muito bom'. No final das contas, o futebol é a coisa mais importante", explicou De Jong numa entrevista ao site da UEFA.

"A vida em Barcelona é muito confortável. É muito bom porque o clima é muito bom, melhor do que na Holanda. Temos a praia, temos as montanhas e as pessoas são gentis comigo. Estou curtindo muito a vida em Barcelona", disse o jogador que especificou que o que mais sente falta em seu país é a família e os amigos.

Ele afirmou que "o Barcelona é muito popular" no seu país porque muitos jogadores passaram pelo clube e "claro, Johan Cruyff foi o melhor jogador holandês de todos os tempos. Ele jogou aqui e teve uma grande influência no clube".