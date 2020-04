Há um pacto impossibilitando a saída de Camavinga nesse ano?

Um acordo de cavalheiros poderia arruinar qualquer intenção do Real Madrid de contratar o promissor Eduardo Camavinga. 'L'Équipe' revelou o motivo pelo qual o jovem meio-campista deve ficar em Rennes por mais um ano.

Camavinga deu sua palavra, sempre de acordo com essas fontes, a Olivier Létang que na temporada 20-21 continuaria na equipe caso a equipe se classificasse para a Liga dos Campeões. E a condição, hoje, não parece exagerada.

E é que os franceses andam em terceiro lugar, o último lugar que dá passagem direta ao hype do empate, com nove pontos de diferença no quinto na ausência de dez rodadas e a um do quarto, o Lille, que jogaria a fase prévia. Mas não apenas no esporte oferecem muitas opções. Se a crise do COVID-19 não permitisse a retomada do futebol, já teria um passe direto.

Mas as letras pequenas têm uma letra menor, e isso é que o pacto foi com o presidente que serviu até fevereiro, quando foi substituído no cargo pelo atual, Nicolas Holveck. Inicialmente, esse pacto teria sido herdado, embora não seja de todo claro.

De qualquer forma, também existe um cenário em que o Real Madrid poderia comprar Camavinga, mas deixá-lo emprestado em Rennes no primeiro ano, o que anularia essa promessa como um pacto intransponível.