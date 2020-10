Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o Brasil recebeu uma Bolívia que sentiu de forma dura a diferença de nível técnico e foi goleada por 5 a 0 na Neo Química Arena. Após a vitória, Tite avaliou o momento da seleção.

"É uma construção, uma caminhada, um passo importante. Brincando com eles, eu digo que é como quando contávamos a história para os filhinhos dos três porquinhos com suas três casinhas. A casinha tem que ser de tijolo e forte, ela não pode ser de palha e madeira, é a construção da caminhada", disse o treinador.

Tite explicou o que pensa para os jogadores do ataque: "A gente busca conhecimento, com estratégias, com harmonia. O Neymar mais solto, mais central, com liberdade de movimentação, conforme a marcação adversária for mais exigente. O Coutinho por dentro, com Firmino nem tão atrás. Não buscou tanto, aguardou mais. Fez dois e poderia ter feito mais dois. Conforme o jogo exige a gente pode não mudar a função, mas adaptar característica".

A partida seguinte do Brasil será contra o Peru, na próxima terça-feira, no Estádio Nacional de Lima. No entanto, Tite ainda está focado no desempenho da estreia. "Sinceramente não estou pensando ainda. Estou analisando todo o jogo, vendo o que aconteceu. Claro que comissão já se prepara. Ontem mal acabou nosso trabalho voltou a comissão pra assistir todo o jogo do Peru. Resultados passados, bons ou ruins se perdem. O presente é o que importa", garantiu o técnico.

"Há uma ideia e uma forma de jogar que nós temos. Por exemplo, a bola sai para tiro de meta do adversário e nós marcamos alto. É uma característica para manter posse de bola. Mas não adianta ficar com a bola e finalizar pouco. Então no mínimo pra jogar bem tem que finalizar 16. Hoje foram 20 finalizações. E não pode tomar susto toda hora, porque gera insegurança", disse Tite.