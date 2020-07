Depois que o Barcelona deixou claro na segunda-feira que não havia corrupção no 'caso I3 Ventures' e que ele não havia orquestrado uma campanha para difamar ninguém, Josep Maria Bartomeu revisou os assuntos atuais do clube em 'El món', do 'RAC1 '

Para começar, o presidente do Barça negou ter pensado em se demitir nos últimos meses: "Não pensei em me demitir. Pelo contrário, estou pensando em trabalhar mais e tomar decisões. Agora, com a pandemia, tivemos problemas, mas vamos avançar "

Bartomeu não quis dizer se havia pedido a reeleição ou não, pois é algo que ele não pode fazer por conta do estatuto e, portanto, descartou diretamente.

Não faltaram perguntas sobre o VAR depois de toda a controvérsia nas últimas semanas e da opinião pública de vários níveis do Barcelona em relação à ferramenta.

"Somos muito a favor do VAR para torná-lo mais justo, mas a aplicação do VAR não está sendo justa. Depois do COVID-19, existem várias decisões que o favoreceram. Todo mundo já viu. Não é uma crítica, eu quero melhorar o VAR", explicou Bartomeu.

Em relação à marcha do time na LaLiga, o presidente do Barça reconheceu que o clube esperava um resultado melhor em San Mamés e se resignou em relação ao título merengue: "Reconheço que o time não teve os resultados esperados. Os outros times também competem e querem ganhar. Não temos conseguido ser os melhores".