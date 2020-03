Haaland ainda tem o que aprender, alerta técnico do Dortmund

O técnico do Borussia Dortmund sabe do potencial do talento que tem em seu elenco. Erling Haaland chegou no meio da temporada e já anotou 12 gols em apenas nove partidas pelo time aurinegro. Mas o treinador alemão não quer precipitar as coisas e sabe que o atacante de 19 anos ainda tem muito para evoluir.

"Sabemos que sua força é a chave para tudo", analisou o treinador em entrevista a WAZ. "Ele acelera, freia, acelera novamente... isso faz com que os zagueiros hesitem e muitas vezes não consigam segui-lo no momento crucial. No entanto, ele ainda precisa aprender, especialmente em jogadas ensaiadas. Às vezes ele tem que se mover ainda melhor entre as linhas, pedir a bola e depois aparecer".

Favre, porém, é muito criticado por deixar no banco o atacante que custou 20 milhões de euros em algumas partidas. "As críticas fazem parte disso, eu sei. Estou nesse negócio há muito tempo. Mas muitas coisas são exageradas. Acho que às vezes as críticas são demasiado duras. Mas eu vivo com isso, tenho confiança nos meus pontos fortes, faço o meu melhor".

O Borussia Dortmund encara o outro Borussia, o Mönchengladbach, às 14h30 (horário de Brasília), fora de casa para tentar se aproximar da liderança da Bundesliga. O clube está na terceira colocação, quatro pontos atrás do líder Bayern.