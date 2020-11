Haaland, aos 20, iguala Ronaldo Fenômeno e Adriano em gols na Champions

Desde que apareceu com grande destaque pelo Red Bull Salzburg, no ano passado, antes de se transferir, ainda em 2019, para o Borussia Dortmund, o jovem Erling Haaland gera grande expectativa de gols quando está em campo. E o norueguês não baixou o ritmo e já começa a escrever história na Champions League.

Nesta quarta-feira (04), o camisa 9 da equipe alemã marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre os belgas do Club Brugge e não vê mais ninguém em sua frente na artilharia desta edição da Liga dos Campeões da Europa. E com apenas 20 anos já igualou o número de gols anotados por duas grandes lendas do futebol brasileiro e europeu: Ronaldo Fenômeno e Adriano.

Assim como os centroavantes brasileiros, hoje aposentados do futebol profissional, Haaland contabiliza 14 tentos em jogos da Champions League. O que impressiona é o baixo número de jogos que fizeram o norueguês atingir tal marca: Haaland disputou apenas 11 partidas de Liga dos Campeões até o momento.

Comparando com grandes atacantes ou jogadores de ataque do futebol atual, ninguém chegou a 14 tentos com tão poucos jogos quanto Haaland. Segundo dados do Mister Chip, Harry Kane demorou 17 partidas, Lewandowski, Neymar e Luis Suárez demoraram 22 encontros; Mbappé (24 jogos), Messi (28), Benzema (28) e Cristiano Ronaldo (51) também não haviam comemorado tantos tentos em Champions quanto Haaland.

A vitória por 3 a 0 sobre o Brugge (Thorgan Hazard abriu o placar para os alemães) coloca o Dortmund na primeira posição do Grupo F. No Campeonato Alemão, os aurinegros dividem a ponta com o Bayern de Munique: neste sábado (07), ambos se enfrentam no Signal Iduna Park.