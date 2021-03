Haaland chega a 100 gols como profissional

No confronto entre Robert Lewandowski e Erling Haaland, o norueguês se sobressaiu logo no começo do jogo deste sábado, marcando dois gols com apenas nove minutos de bola rolando.

É verdade que o polonês viria a igualar o placar ainda no primeiro tempo, mas, independentemende do resultado final, a partida é especial para o jovem de 20 anos, que atingiu a marca de 100 gols na carreira.

Esse feito foi alcançado após 130 jogos disputados e iniciou em 26 de abril de 2017, quando Haaland atuava no futebol de seu país vestindo a camisa do Molde.

No clube norueguês, o centroavante balançou as redes adversárias 20 vezes e, pelo Red Bull Salzburg, marcou 29 gols. No Borussia Dortmund, já são 45 gols em 46 partidas. Além disso, ele marcou seis com a seleção.