Haaland conquista a Bola de Ouro da Noruega

Erling Haaland continua a acumular troféus para seu registro cada vez mais extenso. O último que o jovem jogador do Borussia Dortmund ganhou é a Bola de Ouro norueguesa deste 2020.

Não havia dúvidas, já que o atacante do Borussia Dortmund foi o melhor da Noruega, mas mesmo assim a confirmação era necessária. Ele sucede Martin Odegaard, que foi premiado por seu grande 2019, que viveu dividido entre a Holanda e a Real Sociedad.

Foi assim que Haaland reagiu após ser coroado: "É importante e algo que valorizo ​​muito. Estou muito orgulhoso e mostra que estou fazendo as coisas bem. Estou feliz agora. É bom ser reconhecido quando você fez algo de bom com esses prêmios. Em primeiro lugar, quero ganhar alguma coisa com a minha equipe, mas também é bom conseguir prêmios individuais”, disse à Federação de seu país.

"Houve alguns belos momentos, desde a estreia na Bundesliga com o Borussia Dortmund até a estreia na Liga dos Campeões com a equipe e o hat-trick com a Noruega", continuou um jogador que derrotou Jens Petter Hauge, do Milan e Alexander Sorloth, do RB Leipzig.

No lado feminino, Caroline Graham Hansen, jogadora do Barcelona, ​​foi premiada. “Foi um ano especial e só posso agradecer. Foi muito bom vencer o campeonato com o Barcelona. Foi um momento marcante”, finalizou o jogador.