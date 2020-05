Haaland e a Época de Ouro do esporte norueguês

Erling Braut Haaland, um gigante de 19 anos, dotado de uma rara coordenação de movimentos com seus 1,94m, e equipado com o dom, coloca a Noruega novamente em órbita, formando um triunvirato na mídia com o jogador de xadrez Magnus Carlsen e o atleta Jakob Ingebrigtsen.

O atacante do Borussia Dortmund, nascido em Leeds (Inglaterra) em 21 de julho de 2000, tornou-se objeto de desejo de clubes poderosos como o Real Madrid, deslumbrado com o perfil predatório do '9', cujo valor de mercado aumentou intensamente.

13 gols em 12 jogos: dez na Bundesliga, dois na Liga dos Campeões e um na DFB-Pokal. Uma média de 1,1 gols por encontro. Essa é sua marca no Borussia Dortmund desde o início do fatídico ano da pandemia, recordes superiores aos de Robert Lewandowski no Bayern, por exemplo, e com a mesma média de gols de Cristiano Ronaldo na Juve.

Nem mesmo o duro confinamento devido ao coronavírus conseguiu reduzir seus números, que se tornaram evidentes quando a Bundesliga foi retomada. No jogo contra o Schalke 04, o Haaland marcou um gol, deu uma assistência e interveio nos outros dois. Peça chave na goleada de 4-0 da equipe do Dortmund.

O Real Madrid sonha com o imponente jogador norueguês para recuperar o impacto que Cristiano lhe proporcionou, e a Noruega, um país de pouco mais de cinco milhões de habitantes, mais uma vez se orgulha de um craque mundial no esporte mais midiático.

MAGNUS 'MOZART' CARLSEN, AGITADOR NA PANDEMIA

Ele poderia ter sido um jogador de futebol. Esse torcedor confessado do Real Madrid também não era ruim no futebol, esporte que ele usa como treinamento físico em competição plena, mas só alcançou a excelência no esporte quando se concentrou no tabuleiro de xadrez.

Nascido em 30 de novembro em Tonsberg, dez anos antes de Haaland, Carlsen tem um reinado de sete anos como campeão mundial em sua vantagem. Ele é o décimo sexto na linha de sucessão oficial e o segundo mais jovem da história, depois do russo Garry Kasparov.

Em 22 de novembro de 2013, ele arrancou a coroa do indiano Viswanathan Anand e, desde então, todas as tentativas de arrebatar seu cetro terminaram em fracasso.

Em abril de 2014, Carlsen alcançou o maior ELO da história: 2.882 pontos, superando os 2.851 de Kasparov, e em julho de 2019 ele igualou sua própria marca.

Analistas renomados como o espanhol Leontxo García apelidaram Magnus de "Mozart" do xadrez por seu jogo imaginativo e harmonioso. O Viking é capaz de ver além de seus rivais, analisar posições com maior profundidade e, nos últimos tempos, ele foi capaz de se adaptar melhor do que qualquer um à era do computador.

Desde que o antigo programa Deep Blue derrotou Kasparov em 1997, os computadores têm sido cruéis com os seres humanos. Anand reconhece que o AlphaZero pode despachar em dois segundos o trabalho feito anteriormente por uma equipe de analistas em duas semanas.

Mas Carlsen não é apenas um jogador de xadrez, o melhor do mundo (pelo menos por sete anos e, para alguns, o melhor da história). Sua presença na mídia se estende ao campo da moda (ele é um modelo de roupas) e ao mundo dos negócios (ele tem uma participação de 16% na plataforma Chess24).

Em tempos de pandemia, foi capaz de organizar torneios online. Seus rivais apreciam suas iniciativas como a Magnus Carlsen Tour (quatro torneios e uma Grand Final), pois fornecem uma fonte de receita quando todas as competições presenciais são canceladas.

JAKOB, A PÉROLA DA FAMÍLIA INGEBRIGTSEN

O atual atleta norueguês mais bem classificado é Karsten Warholm, que em 30 de setembro revalidou sua coroa mundial de 400 metros com obstáculos com um tempo de 47,42s seguindo os passos do dominicano Félix Sánchez e dos americanos Edwin Moses e Kerron Clement, até agora o único com dois títulos nesta disciplina.

E, no entanto, o mais mediático é um garoto da mesma idade que Haaland (leva apenas dois meses): Jakob, o caçula da saga masculina da família Ingebrigtsen, dirigido por seu pai, Gjert.

Aos 18 anos, Jakob, atual campeão europeu de 1.500 e 5.000 metros, correu o 1.500 em 3:30,16 e seu nome causa respeito em qualquer pista, porque ele nunca se intimida diante da equipe africana. Seus irmãos mais velhos, Henrik e Filip, não alcançam sua altura, embora a mais nova, Ingrid, já esteja atrás dela, que aos 14 anos de idade já percorre 5 quilômetros em 18 minutos.

Jakob acabou de estabelecer o recorde norueguês de 5 km em rota em 20 de maio, com um tempo de 13:28 minutos em um parque em Stavanger. Por mais que seja uma marca nacional, é o primeiro registro credenciado desde que a pandemia do COVID-19 dominou o mundo e, como tal, teve um impacto muito maior do que sua real importância.