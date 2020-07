Haaland é expulso de boate por seguranças

Haaland está curtindo umas férias na Noruega, embora muito intensas. Após compartilhar uma foto aleatória nas redes sociais, foi a vez de aproveitar a noite.

Mas algo saiu errado. O atacante, de 19 anos, foi flagrado sendo expulso de uma boate tarde da noite. O atacante do Dortmund, aparentemente embriagado, se desentendeu com os seguranças do local.

O incidente não tomou maiores proporções graças a boa e velha turma do 'deixa disso', que afastou o atacante.