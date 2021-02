Haaland e Koundé fazem o United deletar Sancho da agenda

A pandemia do coronavírus vem provocando muitos problemas financeiros aos clubes mundo afora. Dessa forma, os investimentos exagerados ficarão no passado.

Os clubes apertam os cintos. É claro que farão novas contratações, mas apenas o necessário. E o Manchester United já teria definido duas prioridades, de acordo com o 'Daily Star'.

De acordo com o jornal inglês, em Old Trafford querem um atacante e um zagueiro. Os favoritos são Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Jules Koundé, do Sevilla.

Jadon Sancho era outro candidato ao posto, mas segundo a citada fonte, o interesse dos 'red revils' foi esfriando com o passar do tempo.

A grande prioridade será Haaland. Tentarão convencer o clube alemão a liberar o norueguês. Logo depois será vez de negociar com o Sevilla por Koundé. Segundo o 'Mirror', os ingleses poderiam desembolsar 67 milhões pelo zagueiro.