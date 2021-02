"Haaland e Mbappé? O Barça pode contratar grandes jogadores"

Faltando pouco tempo para as eleições para a presidência do FC Barcelona, ​​os candidatos buscam fazer campanha, atrair mais sócios que queiram votar neles e explicar seu projeto esportivo com clareza e transparência, um dos pontos mais importantes para um torcedor que leva vários anos assistindo seu time tropeçar contra os grandes da Europa.

Neste contexto, Joan Laporta, um dos candidatos a presidente juntamente com Freixa e Font, compareceu ao 'El Transistor' e fez uma análise da atualidade do 'Can Barça'. Ele garantiu que os grandes jogadores poderão chegar se quiserem, frisou que Messi gostou da oferta e elogiou Piqué pelo seu retorno a campo tão rápido após a lesão.

“A minha principal motivação é devolver a felicidade ao barcelonismo e isso é feito com equipes competitivas. Que Leo volte a sorrir, que mais uma vez tenhamos presença e domínio na Champions League. Se podemos contratar Haaland ou Mbappé? O Barcelona pode trazer grandes jogadores se eles quiserem vir", disse ele.

Também acabou falando sobre a continuidade do camisa 10: “Não está claro, tenho certeza que ele está recebendo ofertas muito importantes e poderemos fazer uma oferta dentro das possibilidades do clube. A oferta que faremos, pelo menos a minha, ele certamente irá estudar".

"Dei os parabéns ao Piqué porque após uma lesão tão longa não saiu do jogo. Eu o vi acabado depois da derrota", acrescentou.

Por fim, enviou mensagem à Freixa para garantir contratações em sua campanha eleitoral. “Se você libera nomes neste momento, você aumenta o preço e desvaloriza os jogadores que estão em suas posições”, concluiu.