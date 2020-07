Haaland esquece as festas e volta ao trabalho duro

Erling Haaland vem ocupando as manchetes nessas férias. O jogador foi visto sendo expulso de uma boate em seu país natal, um fato que deu muito o que falar.

O pai do craque utilizou as redes sociais para repreendê-lo. "Volte ao trabalho, a vida noturna da cidade grande não é para você", escreveu Alfie-Inge Haaland, ex-jogador do Leeds.

Parece que a 'bronca' deu resultado e o atacante voltou a trabalhar duro no campo... mas não no campo de futebol e sim em uma fazenda. "Dando o melhor de mim", escreveu Haaland.