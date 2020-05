"Haaland está pronto para jogar no Real Madrid"

Ele é o homem da moda: todo mundo fala sobre Erling Haaland. O atacante do Borussia Dortmund surpreendeu a todos com seu faro goleador.

Quem não surpreendeu tanto, porque já sabia do que era capaz, é Alf Ingve Berntsen, ex-técnico do Haaland. "Erling está pronto para jogar e ter sucesso no Real", disse ele ao 'Bernabéu Digital'.

O treinador convidou os melhores da Europa para amarrar o laço... se puderem. "Se eu fosse técnico de uma das cinco melhores equipes do mundo, compraria imediatamente. Se não o contratarem, vão se arrepender mais tarde", aconselhou.

O ex-treinador de Haaland considera que ele tem tudo para ter uma carreira de sucesso no Bernabéu. "Eu o vejo pronto para jogar pelo Real e acho que ele poderia ter sucesso lá. Ele tem 19 anos e pode melhorar em todas as facetas do jogo", disse ele.

Quando ele era criança, todo mundo já sabia que estava enfrentando um craque, mas ninguém esperava a rapidez com que ele explodiria: "A partir dos 11 anos, já pensávamos que ele poderia se tornar um internacional, mas estou surpreso por ele ter conseguido isso tão rapidamente. imaginamos que ele se tornaria o segundo maior artilheiro da Liga dos Campeões com apenas 19 anos".

O mercado ainda está aberto, mas em Madri eles têm o nome marcado em vermelho. Erling Haaland poderia ser um dos 'galácticos' do futuro.