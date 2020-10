Haaland experimenta a decepção: "Estou de mau humor"

Aos 20 anos, Haaland se destaca por comemorar frequentemente graças aos inúmeros gols de sua carreira recente e vitoriosa. No entanto, o jogador do Borussia Dortmund não viveu um dia bom com a seleção da Noruega, que perdeu a chance de se classificar para a Eurocopa.

A eliminação desta quinta-feira ocorreu na derrota por 2 a 1 diante da Sérvia, com placar aberto por Milinkovic-Savic. Normann empatou no fim do jogo, mas Milinkovic-Savic voltou a balançar as redes para garantir a vitória dos visitantes.

"Não estive envolvido no jogo da minha equipe. Estou de mau humor. Simplesmente não fomos bem o suficiente. É uma grande decepção, tivemos uma boa oportunidade de nos classificar para a Eurocopa", falou o atacante a 'TV2'.

Martin Odegaard, jogador do Real Madrid, também estava em campo na eliminação e avaliou rapidamente o resultado. "É um golpe muito duro. Não pudemos estar mais preparados para o jogo, muitos jogadores não estiveram em seu melhor dia", comentou o meia.