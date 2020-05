Haaland, fora do jogo contra o lanterna da Bundesliga

O preço da visita do Bayern de Munique ao Borussia Dortmund foi extremamente alto. Além de praticamente perder opções para lutar pelo título da Bundesliga, a equipe de Favre ficou sem Haaland, que acabou saindo mancando no meio do segundo tempo.

Os problemas no joelho esquerdo não são graves, pelo menos é o que dizem no clube alemão, embora não tenha havido um relatório médico sobre sua convalescença. Por sua vez, o portal 'Kicker' anunciou que o craque não estará disponível contra o Paderborn neste fim de semana.

Haaland, a estrela do momento, viveu seu dia mais complicado desde que cheogu no Borussia Dortmund. Além de nada ter brilhado em o campo, o VAR negou-lhe uma clara penalidade pelas mãos de Boateng e, ainda por cima, a lesão foi causada por colisão acidental com o árbitro.

O próximo objetivo do norueguês será estar recuperado para o próximo confronto em casa, que será disputado contra o Hertha em 6 de junho.