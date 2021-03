Haaland já está na Espanha... mas não sabe se jogará!

A Noruega está na Espanha para jogar um duplo confronto nesta semana de compromissos com as seleções. O país escandinavo fará sua estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Gibraltar na quarta-feira e, em seguida, jogará um confronto crucial na La Rosaleda contra a Turquia.

Não se sabe se a sua grande estrela, Erling Haaland, estará em campo contra a equipe britânica, pois correria o risco de ter que parar logo após sua volta à Alemanha. A situação é clara, jogadores que atuam em territórios do Reino Unido terão que entrar em quarentena quando retornarem ao país germânico. Por isso, Haaland está mais fora do que dentro na partida contra Gibraltar, embora a Federação Norueguesa trabalhe para que sua estrela possa jogar.

Parece que o atacante do Borussia Dortmund estará no jogo de sábado, dia em que a Noruega fará o jogo mais importante contra a Turquia, em La Rosaleda. Mais uma vez, foi o COVID-19 que provocará esse jogo acontecer em Málaga e não em solo nórdico.

A fim de se preparar para os dois jogos, a Noruega chegou a Marbella no fim de semana. A grande novidade, sim, estava na 'bunkerização' de sua grande estrela. Dado o previsível interesse da imprensa espanhola, a Noruega decidiu proibir os meios de comunicação espanhóis nas sessões da Seleção Nacional.

Embora em seu país eles queiram que Erling jogue os dois jogos, parece que a lógica prevalecerá e Haaland - assim como Jarstein, Ryerson, Daehli e Sorloth - será reservado para a Turquia e ficará grato por esta pausa forçada que o coronavírus lhe causou em seu calendário.