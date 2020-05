"Haaland não foi à Juventus porque iria para o sub-23"

Na Itália, declarações surpreendentes de um dos principais representantes de jogadores repercutem. Mino Raiola, que levou Matthijs de Ligt à Juventus em Turim, surpreendeu ao relacionar Haaland ao time de Turim.

"Por que Haaland não terminou na Juventus? Eles o colocariam na equipe sub-23", explicou o polêmico agente em supostas declarações ao 'La Repubblica'.

"Caso contrário, ele seria um reserva de Gonzalo Higuaín", disse Raiola.

Com apenas 19 anos, o jogador do Borussia Dortmund, vindo do RB Salzburg, soma 60 gols na recente carreira.

Haaland estreou pelo clube alemão em janeiro e desde então não para de fazer gols. Pela Bundesliga, dez gols em nove jogos disputados.

Considerando-se todas as competições com o Dortmund, a média também é superior a um por jogo (13 gols em 12 partidas).