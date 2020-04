Haaland não quer comparações com Ibrahimovic: "Sou quem sou"

A grande temporada de Erling Haaland está fora de discussão. Ele mostrou sua qualidade no final da temporada passada, com sua explosão de gols na Copa do Mundo Sub-20 e, desde então, tudo correu bem.

O norueguês falou com o 'Four Four Two' sobre seus incríveis recordes, a mudança para o Borussia Dortmund procedente do Salzburgo e como ele sonha em vencer a Liga dos Campeões na equipe amarela.

Na conversa, referências a Zlatan Ibrahimovic não poderiam faltar. Um jogador cuja altura, faro de gol e origem sempre foram comparados a ele.

"Gosto da mentalidade dele e de como ele vê as coisas de maneira diferente dos outros. Acho que sempre tive essa confiança também. Também gosto de como ele se muda de um clube para outro, em outro país, o que não é fácil, mas ele sempre entra e marca gols, desde o primeiro segundo", afirmou o sueco, que é um de seus jogadores de referência.

Claro, rapidamente estabeleceu diferenças em relação ao atacante do Milan. "Nós dois somos atacantes e somos altos. Mas temos um jogo diferente. É difícil nos comparar. Sou quem sou. Ainda não falei com ele", continuou ele.

Para concluir, Haaland, que já marcou gols suficientes e em um nível bastante alto, ficou com um gol marcado quando era mais jovem como seu melhor gol: "Meu melhor gol foi o que fiz do meio-campo. Foi em 2015, com o time norueguês de sub-15. Talvez seja o melhor gol que já marquei".