Haaland no Brugge: um acordo fechado que Raiola quebrou

O Borussia Dortmund coloca em jogo grande parte de suas aspirações de se classificar para a próxima rodada da Liga dos Campeões nessa quarta-feira. Uma derrota para o Brugge pode deixar o clube alemão sem margem para erros.

Salvo alguma para surpresa, os XI iniciais do grupo comandado por Lucian Favre será composto por um dos melhores atacantes do momento e que há pouco tempo estava prestes a assinar pela equipe belga: Erling Haaland.

Pelo menos é o que afirma o jornal inglês 'The Telegraph': durante a sua época como jogador do Molde FK, antes de partir para Salzburgo, o gigante do ataque chegou a um acordo com o Club Brugge. A operação havia sido encerrada.

A harmonia não existia apenas entre Haaland e o clube da cidade de Bruges, mas existia também com o pai do jogador e a equipe norueguesa, que naquela época, no verão de 2018, era a entidade detentora de todos os seus direitos.

Mas houve uma pessoa que interrompeu a transferência: o midiático Mino Raiola. Foi ele quem travou a chegada do atual atacante do Borussia ao Brugge e o levou à sua incorporação ao RB Salzburg, um trampolim que valeu para fazer o Velho Continente se apaixonar pelo seu futebol e acabar chegando em Dortmund.

Esta quarta-feira será a segunda vez que o Haaland enfrenta a equipe belga, conforme indicam os números do ProFootballDB. O primeiro jogo, na Liga Europa 2019-20, foi durante a sua passagem pela equipe de Viena. Ali, o Brugge foi derrotado por um retumbante 4 a 0, mas o atacante promissor não marcou gol.