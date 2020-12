Haaland... no Chelsea em 2021?

A lista de equipes pendentes de Erling Haaland continua crescendo. Ao interesse de clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester City juntou-se o Chelsea, que começou a seguir de perto o jovem atacante norueguês.

E é que aos 20 anos Haaland se tornou uma das maiores promessas do mundo e um dos maiores artilheiros do momento, um jogador que começou a brilhar com sua própria luz no RB Salzburg e agora na Alemanha não para de colecionar conquistas.

Conforme relatado pela 'Sky Sports Italia', Frank Lampard estaria por trás dessa possível contratação, que ele considera ideal quando se trata de liderar o esquema ofensivo da equipe para a segunda parte da temporada.

Por sua vez, o jornalista Jamie Spencer acrescenta sobre esses rumores em '90min' de que Erling teria se tornado uma prioridade nos planos da equipe 'blue', que estaria disposta a quebar o cofre para garantir o desejado artilheiro.

Um interesse que começou a soar mais alto depois que Matthaus, um mítico ex-jogador alemão, reconheceu que o jovem norueguês está pronto para competir em um campeonato de alto nível: "Haaland não jogará mais pelo Borussia Dortmund. Ele está pronto para o passo seguinte".

Até agora nesta temporada na Bundesliga, Haaland já marcou 17 gols em 14 partidas oficiais. Além disso, ele deu três assistências, tudo isso em 1.121 minutos.