Dortmund se prepara para não perder Haaland, a sensação europeia

Os torcedores do Borussia Dortmund podem ficar um pouco menos preocupados com uma possível saída de Erling Haaland já na próxima janela de transferências. Mesmo com o interesse do Real Madrid no "cometa" de apenas 19 anos, o clube trabalha para a permanência do norueguês.

O jornal alemão 'Sport Bild' informou que a equipe administrativa do Dortmund ficou surpresa com uma possível saída do atacante em pouco mais de seis meses. Mas o norueguês não tem clausula de saída para a próxima temporada em seu contrato, os diretores afirmam que estão confiantes que Haaland permanece no clube.

Recentemente, o agente de Haaland, Mino Raiola, disse que gostaria de levar um de seus jogadores ao Real Madrid na próxima temporada. Porém, a bola da vez deve ser Paul Pogba, do Manchester United. No início da temporada atual, Pogba forçou uma saída para o time merengue, mas sem sucesso.

O norueguês está fazendo um ótimo início de trajetória no Borussia. São 12 gols em 10 jogos com a camisa do Aurinegro. Contanto o tempo de RB Salzburg, são 40 gols na atual temporada.

Haaland poderia reeditar a dupla que faz na seleção de seu país com Martin Odegaard. Emprestado ao Real Sociedad, o meio campista faz uma ótima temporada pelo time do País Basco e pode ser reintegrado ao elenco de Zinedine Zidane.