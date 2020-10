Haaland pode chegar no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, aposta Scholes

Após a temporada meteórica de Erling Haaland em 2019/20, não foram raras as comparações entre o jovem sensação da Europa e grandes craques já consagrados, como Messi e Cristiano Ronaldo. E apesar da pouca idade, há quem acredite que o atacante norueguês possa chegar no mesmo nível da dupla que dominou o futebol mundial na última década, incluindo Paul Scholes, ídolo histórico do Manchester United.

Com apenas 20 anos de idade, Haaland já marcou incríveis 21 gols pelo Borussia Dortmund em 23 partidas disputadas, desde que foi contratado em janeiro deste ano. Nesta temporada, já balançou as redes cinco vezes, uma para cada aparição que teve com a camisa amarela. E no último sábado (11), o centroavante também anotou seu primeiro hat-trick pela seleção principal da Noruega, na vitória por 4 a 0 diante da Romênia, pela Liga das Nações da Uefa.

Mas os números do jovem já impressionavam antes mesmo de sua chegada à Alemanha. Na temporada passada, ele havia marcado oito gols em apenas seis partidas na Liga dos Campeões pelo Red Bull Salzburg, clube que deixou com 29 tentos em apenas 27 jogos.

Com os números incríveis, muitas equipes estiveram interessadas na jovem promessa. O Manchester United era uma delas, mas acabou perdendo a disputa para o Borussia Dortmund.

Paul Scholes, ídolo dos Red Devils, afirmou que o clube deveria tentar a contratação do norueguês novamente, uma vez que ele poderá se tornar o novo Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

"Haaland é sensacional. Acho que ele possivelmente estará no mesmo nível de Ronaldo e Messi, pelo que vi até agora”, destacou ao Stadium Astro.

E para o ex-jogador, a contratação do centroavante faria muito mais sentido para o Manchester United do que desembolsar milhões de euros em Jadon Sancho, que foi um dos principais alvos do clube na última janela de transferências.

"É por isso que nunca achei que Sancho fosse o tipo de jogador certo, já temos três jogadores desse tipo. Gastar 100 milhões de libras ou algo assim, não acho certo. Ele é um jogador brilhante e provavelmente vai melhorar qualquer time, mas eu simplesmente não achei que houvesse necessidade dele este ano", explicou o inglês.

Nesta quarta-feira (13), Haaland terá mais uma chance de melhorar ainda mais seus números pela Noruega, em partida contra a Irlanda do Norte. Até agora, o jovem atacante já soma seis gols em seis jogos com a seleção de seu país, mantendo a incrível média de um gol por partida que apresenta desde a temporada passada.

Quem agradece é a Noruega, que terá um dos principais atacantes do mundo formando dupla com Martin Odegaard, jovem promessa do Real Madrid, para levar a seleção à elite da Liga das Nações e a uma Eurocopa no futuro.