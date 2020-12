Haaland quase triplicou seu valor em tempo recorde!

Quando a pandemia do coronavírus estourou e se alastrou na Europa, não foram poucos os especialistas que garantiram que o futebol poderia mudar para sempre. Calendários mais apertados, lesões musculares frequentes, público zero ou reduzido e cortes de salários são uma constante desde março, quando as principais ligas continentais de futebol decidiram dar um tempo - exceto a Ligue 1, que foi suspensa - antes de retomar a temporada 2019-20.

Erling Haaland não parecia querer se conformar com os novos cânones que o SARS-CoV-2 obrigou a estabelecer neste esporte, embora o atacante do Borussia Dortmund tenha finalmente aderido à lista de craques para os quais a sobrecarga de partidas deu um resultado negativo. O norueguês perdeu a última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Zenit São Petersburgo (2-1) e, previsivelmente, não retornará a campo até janeiro de 2021.

Até ser forçado a parar, o internacional escandinavo de 20 anos conseguiu quase triplicar seu valor de mercado, graças em grande parte aos 33 gols em 32 partidas pelo clube alemão. De acordo com o algoritmo ProFootballDB, o jogador de futebol mais jovem a marcar 16 gols na principal competição continental valia 65,45 milhões de euros na última primavera, pouco antes das infecções por Covid-19 dispararem. Nove meses depois, seus shows em campo elevaram seu preço teórico para 176,2 milhões de euros.

Isso significa que se um clube estivesse disposto a pagar tal quantia ao time da Westfalia para adquirir os serviços da Haaland, ele se tornaria o terceiro jogador de futebol mais caro da história, atrás apenas de Neymar Jr. (€ 222 milhões) e Kylian Mbappé (€ 180M), e ultrapassando Ousmane Dembélé em várias dezenas de milhões. O francês estabeleceu o recorde da Bundesliga (€ 105 milhões) em 2017 ao deixar o Borussia Dortmund para ingressar no FC Barcelona.

Claro, os candidatos a contratá-lo podem respirar. Quando assinou pelo Borussia Dortmund, foi acertado o lançamento de 75 milhões para 2021. Mino Raiola, seu agente, já previa a explosão do atacante norueguês. Quem tirar Haaland no curto ou médio prazo estará contratando barato, porque, hoje, seu valor ultrapassa os 100 milhões com o custo estipulado em sua cláusula rescisória.