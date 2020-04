Haaland revela: quem é o melhor jogador africano?

O jogador do Borussia Dortmund é um dos atacantes do momento. Com apenas 19 anos, ele já bateu recordes e é assustadora sua média de gols marcados no clube alemão.

Durante esse confinamento, Haaland fez uma live para conversar com seus seguidores e respondeu a muitas das perguntas que foram feitas.

Um deles tem a ver com o melhor jogador de futebol africano que ele considera no momento. Haaland garantiu que existem muitos muito bons, mas que um se destaca.

"Existem muitos bons jogadores, mas agora acho que Mané", diz Haaland, que escolheu o jogador do Liverpool entre Aubameyang, Salah, Mahrez, entre outros.