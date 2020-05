Haaland sai do campo mancando e preocupa!

O 'Der Klassiker' foi mais complicado para o Borussia aos 70 minutos do jogo. Sua estrela, Haaland, teve que deixar o campo e passou por trás do gol com expressão de dor.

O jovem atacante estava lesionado e Gio Reyna teve que entrar. O craque de 17 anos jogou 12 jogos em sua primeira temporada em alto nível na Alemanha, então o Borussia teve que confiar nele em boa parte do segundo tempo para conseguir um empate.

Enquanto isso, Haaland foi visto andando atrás do gol mancando bastante, o que ligou os alarmes do Borussia, que sem dúvida o exmainará. O desconforto parece estar na área do joelho.

Pouco antes, o norueguês quase garantiu o empate, mas seu chute foi desviado pelo braço de Boateng e o VAR não foi consultado.