Haaland supera Messi, CR7 e Mbappé na sua idade... mas não Ronaldo

Poucos jogadores de futebol podem apresentar as estatísticas alcançadas por Erling Haaland. Ele não tem nem 20 anos, mas seus registros chegam a níveis históricos. O atacante do Borussia Dortmund continua impressionando, também na retomada oficial do futebol na pandemia.

As capas do fim de semana e da segunda-feira são de Haaland, que está na mira de Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid está de olho nele e seu interesse parece lembrar o que ele experimentou há quase duas décadas com Ronaldo Nazário, com quem assinou em 2002. O tempo dirá se ele reeditará a história.

Haaland e Ronaldo não são parecidos, embora compartilhem algumas características, como o faro de gol.

Mas, aos 19 anos e 301 dias, Ronaldo havia marcado muito mais gols que o Haaland, conforme os dados de ProFootballDB. No PSV, ele fez 54 e já tinha marcado 22 com o Cruzeiro, seu primeiro clube como profissional, apesar de adolescente. No total, o brasileiro somava 76 gols com a idade atual do norueguês. Existe um asterisco, no entanto, e o número de 'O Fenômeno' seria ainda maior: os gols em torneios estaduais e regionais não contam para este estudo.

Haaland, na elite, tem 60 gols entre a Liga Norueguesa (13), a Copa da Noruega (1), a Bundesliga Austríaca (17), a Copa da Áustria (4), a fase preliminar da Europa League (4), a Bundesliga (10), a Liga dos Campeões (10) e DFB Pokal (1). Ronaldo marcou 12 no Campeonato Brasileiro, 2 na Copa Libertadores, 8 na Recopa, 42 na Eredivisie, 3 na Copa da Holanda e 9 na Europa League.

Os números para ambos podem ser mais altos, a propósito. Embora Haaland esteve parado por dois meses devido à pandemia de coronavírus, e Ronaldo não jogou meia temporada entre 95 e 96 devido a problemas no joelho e por declarar de modo rebelde seus desejos de sair.

O que Leo Messi e Cristiano Ronaldo fizeram com a idade de Haaland? A eclosão dos dois craques foi tardia. Também deve ser lembrado que ambos começaram como extremos. O argentino marcou 20 e o português, apenas 11 gols. Longe dos dados obtidos por Haaland e Ronaldo Nazário.

Quem se aproxima de Haaland é Mbappé, com 58 gols; Neymar, com 57; Raúl, com 56; e Agüero, com 50. Rooney, fez 36; Owen, 10; Fernando Torres e Bojan, 34 cada. Mesmo dois centroavantes como Benzema e Lewandowski estão longe de Haaland, com 22 e 21 gols, respectivamente. Luis Suárez, que já estava na Holanda, conseguiu marcar 17, um a menos que Gonzalo Higuaín. Thierry Henry teve 16, Harry Kane fez 13, Samuel Eto'o marcou 13 e Zlatan Ibrahimovic, 11.