Haaland terá férias mais longas

A temporada de Erling Haaland está quase no fim. O norueguês encerrará um ano mágico, no qual estreou na Liga dos Campeões, foi do RB Salzburg ao Borussia Dortmund e se tornou um dos maiores goleadores da Europa.

Mesmo chegando no meio da temporada à Alemanha, somou 13 gols na Bundesliga. Números espetaculares e para os quais ele nem precisou ser um titular em todos jogos.

"É uma me*** que o Bayern tenha conquistado o título. Tiraremos conclusões. Conseguimos garantir o segundo lugar, mas queríamos nos aproximar deles", lamentou o jogador em entrevista a 'BT Sport'.

Haaland agora terá longas férias para assimilar tudo o que tem vivido e projetar os próximos passos. O Borussia se despedirá da Bundesliga no sábado contra o Hoffenheim e, sem a copa da Alemanha nem a Liga dos Campeões para participar, será a conclusão da temporada.

A equipe do Signal Iduna Park deverá ter novidades para a próxima temporada, mas ainda falta tempo para ajustar as peças. O time deve voltar a competir apenas em setembro, e deverá contar com a novidade de 19 anos desde o começo para alcançar os gols necessários em busca de maior sucesso.