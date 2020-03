Haaland, um fã: "Ver Messi e Neymar é fantástico"

Com apenas 19 anos, Erling Haaland já é uma das grandes sensações da Champions League - já balançou as redes dez vezes em apenas sete partidas. Seus gols estão ajudando o Borussia Dortmund a seguir forte na competição. O clube alemão bateu o PSG por 2x1 no jogo de ida das oitavas de final do torneio, com direito a dois gols do norueguês. Agora, o Dortmund vai à França para a partida que vai determinar a classificação de Haaland ou de Neymar para a sequência da Liga dos Campeões.

Mas a relação entre o brasileiro e o norueguês não para por aí. Em entrevista ao Esporte Interativo, Haaland mostrou ter grande admiração pelo craque brasileiro e por Messi. Ele também foi perguntado sobre Cristiano Ronaldo e sua possível semelhança com o craque português, mas deixou claro que gosta mesmo de Neymar e Messi.

“É difícil compará-los, mas ver Messi e Neymar é fantástico. Eles também são os melhores de todos os tempos. É ótimo vê-los jogando”, declarou o norueguês.

A dupla sul-americana formou um dos maiores trios de ataque da história, o MSN, ao lado de Luis Suárez, no Barcelona. O nome de Haaland também é ventilado no clube e, dada a possível volta de Neymar para a Catalunha, os torcedores culés já começam a pensar em um novo trio no futuro, um MHN, com Messi, Haaland e Neymar. Ou quem sabe até mesmo um quarteto fantástico, um possível MSHN, com o trio sul-americano ao lado do norueguês.