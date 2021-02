Haaland x En-Nesyri: o duelo onde o marroquino atropela o norueguês!

Sevilla e Borussia Dortmund se enfrentam na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira e boa parte dos holofotes estarão nos atacantes Haaland e En-Nesyri.

Ambos são os 'homens gol' das duas equipes e, por isso, o BeSoccer Pro trouxe à tona a comparação entre eles e a lista de jogadores com maior percentual de gols por chute a gol.

Entre Haaland e En-Nesyri há grandes coincidências, já que ambos foram assinadas no mercado de inverno de 2020 e custam o mesmo, mas o impacto do norueguês é muito maior do que o do marroquino.

Com os números na mesa, En-Nesyri é mais eficaz do que Haaland. O de Sevilla tem 60,71% de gol por chute a gol, ou seja, já comemorou 17 gols em 28 chutes.

No caso do norueguês, Haaland precisou de 38 chutes para fazer 21 gols com o Borussia Dortmund.

No gráfico abaixo, você confere os jogadores com a maior porcentagem de gols em chutes a gol

Em termos de estatísticas mais específicas, En-Nesyri é melhor do que Haaland em três pontos. O primeiro tem a ver com duelos aéreos vencidos, enquanto o último se refere à capacidade de abrir o placar.

O último ponto é negativo, e é que o marroquino perde mais bolas que o norueguês. No Pizjuán será visto quem é capaz de ofuscar o outro.