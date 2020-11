Hackers atacam o Manchester United e pedem resgate

O sistema do Manchester United foi atacado por um grupo de hackers, segundo o 'Daily Mail'. Este ataque começou há cerca de uma semana e ainda está ativo.

Esse grupo de informáticos continua controlando os dados e teria pedido um resgate milionário, de valor desconhecido, para desconectar e liberar o sistema.

Para contra-atacar, o United pediu ajuda ao National Cyber ​​Security Center e contratou especialistas para combater a falha do sistema.

Se os dados dos torcedores forem revelados ou violados, o clube pode até ser multado em valores que variam entre dez e 20 milhões de euros, embora o clube tenha garantido que não seria esse o caso.

No momento, o United se recusa a pagar. Portanto não poderia, conforme relatado pelo 'AS', controlar seu circuito de televisão e as catracas do estádio.