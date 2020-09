A Inter de Milão de Antonio Conte, vice-campeã da Europa League, foi ao mercado em busca de refoços. O treinador agora pode contar com nomes como Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov, que já se apresentaram e treinam normalmente com o grupo. Os jogadores participam da pré-temporada do clube italiano antes do começo das competições nacionais.