Hansi Flick e uma marca única: mais títulos do que derrotas

Na última quinta-feira o Bayern de Munique venceu o Tigres por 1 a 0 e faturou o troféu do Mundial de Clubes, completando assim o tão sonhado 'sextete' (Bundesliga, DFB Pokal, Champions, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Europa).

Os seis títulos foram conquistados sob comando de Hansi Flick. O treinador assumiu a equipe com temporada passada já em andamento e em uma situação complicada, mas conseguiu dar a voltar por cima e entrar para a história em poucos meses.

Com a taça do Mundial de Clubes, Flick passa a ostentar uma marca assombrosa: tem mais títulos (seis) do que derrotas (cinco) em 70 jogos com o Bayern de Munique.

Os números do alemão são espetaculares. Desses 70 jogos ele conquistou incríveis 59 vitórias.