O Tottenham Hotspur de José Mourinho continua entre os candidatos à ficar na liderança da Premier League. A equipe venceu o lanterna Sheffield United por 3 a 1 e se aproximou do Liverpool, Leicester e Manchester United.

No vídeo acima, você confere as palavras de Harry Kane, que se mostrou feliz com a vitória, mas disse que poderia ter marcado mais.